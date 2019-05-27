В Подмосковье открыли платформу "Инновационный центр "Сколково"

ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ (Московская область), 27 мая - РИА Новости. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли остановочный пункт "Инновационный центр "Сколково" Смоленского направления Московской железной дороги, передает корреспондент РИА Новости.
"Каждое такое открытие очень важно, потому что, например, на этом направлении сейчас могут пользоваться пригородным сообщением семь тысяч, а к концу года уже 14, то есть в два раза больше. Совместная программа с РЖД и Москвой, с мэром (Сергеем Собяниным - ред.) дает нам возможность развивать пригородное сообщение, делать его доступны, удобным", - сказал глава Подмосковья.
Остановочный пункт "Инновационный центр "Сколково" расположен между платформами "Немчиновка" и "Баковка".
Комплекс состоит из трех пассажирских платформ, связанных крытым надземным пешеходным переходом длиной около 400 метров с выходами на другую сторону Минского шоссе к ИЦ "Сколково", а также к поселку Трехгорка.
Остановочный пункт "ИЦ "Сколково" явочется частью транспортно-пересадочного узла, в состав которого, помимо транспортной инфраструктуры, войдут многофункциональный деловой и торгово-развлекательный центр "Орбион", а также подземная автостоянка на 320 машиномест. Общая площадь ТПУ составит 69,1 тысячи квадратных метров.