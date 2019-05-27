В Подмосковье открыли платформу "Инновационный центр "Сколково"

"Каждое такое открытие очень важно, потому что, например, на этом направлении сейчас могут пользоваться пригородным сообщением семь тысяч, а к концу года уже 14, то есть в два раза больше. Совместная программа с РЖД и Москвой, с мэром (Сергеем Собяниным - ред.) дает нам возможность развивать пригородное сообщение, делать его доступны, удобным", - сказал глава Подмосковья.