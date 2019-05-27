Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в мае

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Специалисты портала по поиску работы Superjob назвали самые высокооплачиваемые вакансии в мае в Москве.
Как сообщают эксперты, на первом месте рейтинга — врач гинеколог-репродуктолог с зарплатой от 500 тысяч рублей.
На оклад от 420 до 600 тысяч может претендовать бренд-директор, руководитель сервисного центра получает от 300 до 350 тысяч рублей, а главный бухгалтер — от 250 до 400 тысяч.
На пятой строчке — главный консультант SAP HCM с зарплатой от 205 тысяч рублей.
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Также в десятку самых прибыльных специальностей вошли: конструктор-разработчик РЭА (оклад от 200 тысяч рублей), программист C# (Fullstack) (180–260 тысяч), заведующий отделением патронажной службы (от 180 тысяч), заведующий отделением педиатрии (150-200 тысяч).
Список замыкает директор по продажам: он может рассчитывать на зарплату 150-200 тысяч рублей в месяц.
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