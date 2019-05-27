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РИА Новости

Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию

Вчера, 11:45
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС на набережной Ниццы
Флаги России и ЕС на набережной Ниццы
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Французский историк Элен Каррер д'Анкосс в интервью журналу Le Point объяснила, почему Европа отвергает Россию.
Она напомнила, что Россия дважды пыталась интегрироваться в европейскую цивилизацию. В первый раз это удалось Петру Великому. Однако во второй раз, после распада СССР, усилия были тщетны, несмотря на работу Михаила Горбачева, Бориса Ельцина и Владимира Путина.
По мнению ученого, неудачи связаны со страхом, презрением и недальновидностью Европы. Так, в ЕС понимали, что период адаптации для России будет сложным. Европейские страны боялись возможных трудностей, поэтому решили остаться "под прикрытием американского щита".
Каррер д'Анкосс отметила, что в Европе традиционно считают Россию "мужичкой" и авторитарной страной. Однако если взглянуть в глубь истории, можно увидеть, что в стране правили женщины, а Петр I демонстрировал "искреннюю потребность в европейских ценностях".
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По ее словам, во время работы в Европарламенте с 1994 по 1999 год все были открыты по отношению к России, ни у кого не было мании постоянно поучать русских в области прав человека.
"Все казалось возможным, не было атмосферы враждебности или страха", — рассказала она.
Историк считает, что сейчас Россия может восприниматься совершенно по-разному, и от этого будет зависеть будущее двусторонних отношений.
"Для Европы Россия — это мост или барьер. И если это барьер, то это опасно", — считает она.
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ЕвросоюзРоссияВ мире
Популярные комментарии
"Искреннюю потребность в европейских ценностях". Это ещё нужно посмотреть, кто больше настоящая Европа — Россия, которая сохранила все европейские базовые принципы или современная Европа, которая их растоптала и полностью потеряла суверенитет. И вообще, как сказал ваш же политик Жозе Мануэл Баррозу: "Россия — это континент, который притворяется страной. Россия — это цивилизация, которая притворяется нацией". Так что думайте сами, кто куда ещё должен интегрироваться…
27 мая, 12:17
Себекхотеп III
30704001
Чтобы не болтали европоиды о моральной стороне их конфликта с Россией, а алчные глазки так и шмыгают по богатствам огромной территории. А за попытки откусить или покорить Русь получали по сусалам и тевтонцы, и шведы, и поляки, и французы, и немцы. Вот от куда ненависть и страх. А о презрении к победителю это к психиатру. Комплекс неполноценности компенсируется самовозвеличением, кстати ни чем не оправданным.
27 мая, 12:21
bbwa
30702002
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