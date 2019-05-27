Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Французский историк Элен Каррер д'Анкосс в интервью журналу Le Point Французский историк Элен Каррер д'Анкосс в интервью журналу Le Point объяснила , почему Европа отвергает Россию.

Она напомнила, что Россия дважды пыталась интегрироваться в европейскую цивилизацию. В первый раз это удалось Петру Великому. Однако во второй раз, после распада СССР, усилия были тщетны, несмотря на работу Михаила Горбачева, Бориса Ельцина и Владимира Путина.

По мнению ученого, неудачи связаны со страхом, презрением и недальновидностью Европы. Так, в ЕС понимали, что период адаптации для России будет сложным. Европейские страны боялись возможных трудностей, поэтому решили остаться "под прикрытием американского щита".

Каррер д'Анкосс отметила, что в Европе традиционно считают Россию "мужичкой" и авторитарной страной. Однако если взглянуть в глубь истории, можно увидеть, что в стране правили женщины, а Петр I демонстрировал "искреннюю потребность в европейских ценностях".

По ее словам, во время работы в Европарламенте с 1994 по 1999 год все были открыты по отношению к России, ни у кого не было мании постоянно поучать русских в области прав человека.

"Все казалось возможным, не было атмосферы враждебности или страха", — рассказала она.

Историк считает, что сейчас Россия может восприниматься совершенно по-разному, и от этого будет зависеть будущее двусторонних отношений.