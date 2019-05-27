В России придумали, как вдвое продлить срок службы стрелкового оружия

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Холдинг ЦНИИточмаш (входит в "Ростех") запатентовал технологию, способную увеличить срок службы стрелкового оружия, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Технологию протестировали при изготовлении снайперских винтовок и автоматов.

Изменение конструкции затвора позволило зафиксировать его расположение в коробке автоматики и исключить несанкционированные удары во время стрельбы.

Тестовые образцы испытали в сложных условиях — в том числе, дождя и пыли.

"Испытания продемонстрировали, что изменение конструкции повысило надежность работы автоматики и вдвое увеличило срок службы оружия. Ресурс оружия, изготовленного по новой технологии, значительно превысил показатели штатных образцов", — цитирует пресс-служба индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергея Абрамова.