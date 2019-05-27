Китай опубликовал список самых инновационных городов

27 мая - МОСКВА, " Проект "Россия-Китай: главное . Китай опубликовал хит-парад самых инновационных городов мира. Рейтинг был составлен на основе мониторинга публикаций в национальных и зарубежных научных изданиях с 2012 по 2017 год.

Состав и телихит–парада подсчитали, что сегодня 20 городов мира обеспечивают 25% всех инноваций в глобальном масштабе.

На первом месте оказался Нью-Йорк, на втором – Бостон, а на третьем – Пекин. В первую десятку помимо китайской столицы вошел еще один представитель КНР: на седьмом месте оказался Шанхай.