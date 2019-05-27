В администрации Кремля рассказали, как изменился протокол

СКОЛКОВО (Московская область), 27 мая - РИА Новости. Глобализация и цифровизация существенно обновляют требования к протоколу, он становится менее шаблонным и более гибким, заявил руководитель протокола президента РФ Владислав Китаев, выступая на российском международном форуме по протоколу.

"Динамично развивающийся мир и процессы, характеризующие это развитие - глобализация, информатизация, цифровизация, существенно обновляют требования к протоколу сегодня. Он становится более динамичным, гибким, прозрачным, менее шаблонным, более открытым. Чего только стоит передача "Москва. Кремль. Путин", - сказал Китаев.

По его словам, такая открытость ко многому обязывает: она повышает ответственность, дает больше поводов для критики, заставляет совершенствоваться протокольное общество.

"Не теряют своей актуальности и базовые постулаты, накопленные протокольные знания, (они) являются подспорьем для протокольщика любого уровня", - добавил он.