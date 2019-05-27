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РИА Новости
Культура

Фильм Балагова "Дылда" вошел в конкурсную программу кинофестиваля "Зеркало"

Вчера, 11:37
328
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Кантемир Балагов
Режиссер Кантемир Балагов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Кантемир Балагов. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Фильм Кантемира Балагова "Дылда", получивший приз за режиссуру в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, представит Россию в основном конкурсе кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", сообщают организаторы.
Фестиваль пройдет в Иваново, Юрьевце и других городах Ивановской области с 14 по 21 июня. В основном конкурсе представлены девять фильмов, в производстве которых приняли участие 15 стран.
Золотая пальмовая ветвь
25 мая, 21:20
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм "Паразиты"
В конкурс вошли "Бумажные флаги" Натана Амброзини (Франция), "Отвези меня туда, где хорошо" Эны Сендияревич (Нидерланды, Босния), "Слепое пятно" Тувы Новотны (Норвегия), "Конец сезона" Эльмара Иманова (Азербайджан, Германия, Грузия), "Красный" Беньямина Найштата (Аргентина, Бельгия, Бразилия, Германия, Франция, Швейцария), "Ирина" Надежды Косевой (Болгария), "После моего ухода" Нимрода Эльдара (Израиль), "Дылда" Кантемира Балагова (Россия).
В жюри XIII МКФ имени Андрея Тарковского "Зеркало" вошли режиссер Эмир Байгазин (Казахстан), режиссер Дарья Жук (Белоруссия), режиссер монтажа Джо Бини (США), сценарист Маурицио Брауччи (Италия) и актриса Алиса Хазанова (Россия). Жюри вручить три приза: Гран-при, приз за лучшую режиссуру и специальный приз.
Золото, перья и кружева: платья Каннского фестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Телеведущая Виктория Боня появилась на церемонии открытия фестиваля в лаконичном платье с декольте.

Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
1 из 24

Телеведущая Виктория Боня появилась на церемонии открытия фестиваля в лаконичном платье с декольте.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Южнокорейская певица и актриса Джессики Чжун Су Ен выбрала для красной дорожки наряд принцессы.

Южнокорейская певица и актриса Джессика Чжун Су Ен на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
2 из 24

Южнокорейская певица и актриса Джессики Чжун Су Ен выбрала для красной дорожки наряд принцессы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Немецкая топ-модель Стефани Гизингер сделала ставку на минимализм.

Немецкая топ-модель Стефани Гизингер на красной дорожке в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
3 из 24

Немецкая топ-модель Стефани Гизингер сделала ставку на минимализм.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Модель из Германии Лорена Рэй постаралась быть яркой.

Модель из Германии Лорена Рэй на красной дорожке фильма Боже мой! (Oh Mercy! \ Roubaix, une lumière) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
4 из 24

Модель из Германии Лорена Рэй постаралась быть яркой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Основатель Фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова предстала перед фотографами в элегантном кружевном платье.

Основатель Фонда Обнаженные сердца, модель Наталья Водянова на красной дорожке премьеры фильма Прекрасная эпоха (La belle epoque) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
5 из 24

Основатель Фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова предстала перед фотографами в элегантном кружевном платье.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Американская актриса Ева Лонгория вышла на красную дорожку в атласном наряде со смелым разрезом.

Американская актриса Ева Лонгория на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
6 из 24

Американская актриса Ева Лонгория вышла на красную дорожку в атласном наряде со смелым разрезом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Пышное гофрированное платье так и приковывало взгляды к его обладательнице, модели Шририте Дженсен.

Модель Шририта Дженсен на красной дорожке премьеры фильма Рокетмен в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
7 из 24

Пышное гофрированное платье так и приковывало взгляды к его обладательнице, модели Шририте Дженсен.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Канадская фотомодель Винни Харлоу позировала перед камерами в провокационном "голом" платье.

Канадская фотомодель Винни Харлоу на красной дорожке фильма Боже мой! в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
8 из 24

Канадская фотомодель Винни Харлоу позировала перед камерами в провокационном "голом" платье.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Индийская актриса и модель Дипика Падуконе выбрала для красной дорожки многослойный салатовый наряд.

Актриса и модель Дипика Падукон на красной дорожке в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
9 из 24

Индийская актриса и модель Дипика Падуконе выбрала для красной дорожки многослойный салатовый наряд.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Наряд актрисы Праи Лундберг стал одним из самых эффектных.

Актриса Прая Лундберг на красной дорожке премьеры фильма Рокетмен (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
10 из 24

Наряд актрисы Праи Лундберг стал одним из самых эффектных.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Супермодель Наташа Поли вышла к фотографам в роскошном платье со шлейфом.

Российская модель Наташа Поли на красной дорожке фильма Боже мой! (Oh Mercy! \ Roubaix, une lumière) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
11 из 24

Супермодель Наташа Поли вышла к фотографам в роскошном платье со шлейфом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Арая Альберта Харгейт выбрала пышное платье с оборками и эффектом градиента.

Актриса из Тайланда Арая А. Харгейт на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
12 из 24

Актриса Арая Альберта Харгейт выбрала пышное платье с оборками и эффектом градиента.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Нидерландская модель Роми Стрейд отдала предпочтение кружевам.

Нидерландская модель Роми Стрейд на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
13 из 24

Нидерландская модель Роми Стрейд отдала предпочтение кружевам.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Модель и актриса Белла Хадид выбрала откровенное красное летящее платье.

Американская модель и актриса Белла Хадид на красной дорожке в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
14 из 24

Модель и актриса Белла Хадид выбрала откровенное красное летящее платье.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка появилась на красной дорожке в эффектном черно-белом наряде с глубоким вырезом.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка на красной дорожке фильма Боже мой! (Oh Mercy! \ Roubaix, une lumière) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
15 из 24

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка появилась на красной дорожке в эффектном черно-белом наряде с глубоким вырезом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Российская актриса, певица, композитор и продюсер Марина Орлова.

Российская актриса театра и кино Марина Орлова на красной дорожке фильма Боже мой! (Oh Mercy! \ Roubaix, une lumière) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
16 из 24

Российская актриса, певица, композитор и продюсер Марина Орлова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Наряд итальянской актрисы Мириам Леоне напоминал тогу.

Итальянская актриса Мириам Леоне на красной дорожке премьеры фильма Прекрасная эпоха (La belle epoque) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
17 из 24

Наряд итальянской актрисы Мириам Леоне напоминал тогу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Актриса Арая Альберта Харгейт.

Актриса Арая Альберта Харгейт на красной дорожке премьеры фильма Отверженные (Les Miserables) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
18 из 24

Актриса Арая Альберта Харгейт.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Модель Фернанда Лиз выбрала легкомысленное желтое платье в оборках.

Модель Фернанда Лиз на красной дорожке фильма Боже мой! (Oh Mercy! \ Roubaix, une lumière) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
19 из 24

Модель Фернанда Лиз выбрала легкомысленное желтое платье в оборках.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио прошла по красной дорожке в летящем наряде со страусиными перьями.

Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
20 из 24

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио прошла по красной дорожке в летящем наряде со страусиными перьями.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Топ-модель Сара Сампайо предпочла платью брючный костюм.

Топ-модель Сара Сампайо на красной дорожке премьеры фильма Рокетмен (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
21 из 24

Топ-модель Сара Сампайо предпочла платью брючный костюм.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Пышная юбка со шлейфом не мешала модели Изабели Фонтане демонстрировать бесконечно длинные ноги.

Бразильская модель Изабели Фонтана на красной дорожке премьеры фильма Рокетмен (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
22 из 24

Пышная юбка со шлейфом не мешала модели Изабели Фонтане демонстрировать бесконечно длинные ноги.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Британский дизайнер и светская львица Кимберли Гарнер выбрала открытый воздушный наряд.

Британский дизайнер и светская львица Кимберли Гарнер на красной дорожке премьеры фильма Предатель (Il Traditore) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
23 из 24

Британский дизайнер и светская львица Кимберли Гарнер выбрала открытый воздушный наряд.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Индийская модель и актриса Айшвария Рай Баччан блистала в золотом платье со шлейфом.

Индийская модель и актриса Айшвария Рай Баччан на красной дорожке премьеры фильма Тайная жизнь (A Hidden Life) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
24 из 24

Индийская модель и актриса Айшвария Рай Баччан блистала в золотом платье со шлейфом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 24

Телеведущая Виктория Боня появилась на церемонии открытия фестиваля в лаконичном платье с декольте.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 24

Южнокорейская певица и актриса Джессики Чжун Су Ен выбрала для красной дорожки наряд принцессы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 24

Немецкая топ-модель Стефани Гизингер сделала ставку на минимализм.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 24

Модель из Германии Лорена Рэй постаралась быть яркой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 24

Основатель Фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова предстала перед фотографами в элегантном кружевном платье.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
6 из 24

Американская актриса Ева Лонгория вышла на красную дорожку в атласном наряде со смелым разрезом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
7 из 24

Пышное гофрированное платье так и приковывало взгляды к его обладательнице, модели Шририте Дженсен.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
8 из 24

Канадская фотомодель Винни Харлоу позировала перед камерами в провокационном "голом" платье.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
9 из 24

Индийская актриса и модель Дипика Падуконе выбрала для красной дорожки многослойный салатовый наряд.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
10 из 24

Наряд актрисы Праи Лундберг стал одним из самых эффектных.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
11 из 24

Супермодель Наташа Поли вышла к фотографам в роскошном платье со шлейфом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
12 из 24

Актриса Арая Альберта Харгейт выбрала пышное платье с оборками и эффектом градиента.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
13 из 24

Нидерландская модель Роми Стрейд отдала предпочтение кружевам.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
14 из 24

Модель и актриса Белла Хадид выбрала откровенное красное летящее платье.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
15 из 24

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка появилась на красной дорожке в эффектном черно-белом наряде с глубоким вырезом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
16 из 24

Российская актриса, певица, композитор и продюсер Марина Орлова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
17 из 24

Наряд итальянской актрисы Мириам Леоне напоминал тогу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
18 из 24

Актриса Арая Альберта Харгейт.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
19 из 24

Модель Фернанда Лиз выбрала легкомысленное желтое платье в оборках.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
20 из 24

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио прошла по красной дорожке в летящем наряде со страусиными перьями.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
21 из 24

Топ-модель Сара Сампайо предпочла платью брючный костюм.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
22 из 24

Пышная юбка со шлейфом не мешала модели Изабели Фонтане демонстрировать бесконечно длинные ноги.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
23 из 24

Британский дизайнер и светская львица Кимберли Гарнер выбрала открытый воздушный наряд.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
24 из 24

Индийская модель и актриса Айшвария Рай Баччан блистала в золотом платье со шлейфом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
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