Фильм Балагова "Дылда" вошел в конкурсную программу кинофестиваля "Зеркало"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Фильм Кантемира Балагова "Дылда", получивший приз за режиссуру в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, представит Россию в основном конкурсе кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", сообщают организаторы.

Фестиваль пройдет в Иваново, Юрьевце и других городах Ивановской области с 14 по 21 июня. В основном конкурсе представлены девять фильмов, в производстве которых приняли участие 15 стран.

В конкурс вошли "Бумажные флаги" Натана Амброзини (Франция), "Отвези меня туда, где хорошо" Эны Сендияревич (Нидерланды, Босния), "Слепое пятно" Тувы Новотны (Норвегия), "Конец сезона" Эльмара Иманова (Азербайджан, Германия, Грузия), "Красный" Беньямина Найштата (Аргентина, Бельгия, Бразилия, Германия, Франция, Швейцария), "Ирина" Надежды Косевой (Болгария), "После моего ухода" Нимрода Эльдара (Израиль), "Дылда" Кантемира Балагова (Россия).