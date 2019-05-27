Напавший на журналиста хакасский чиновник обвинил его в провокации

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, который напал на журналиста "России 24" в своем рабочем кабинете, обвинил съемочную группу в провокации.

На кадрах, показанных в эфире телеканала, видно, как чиновник хватает микрофон, который держит журналист, а затем выталкивает корреспондента и бросает на пол. После чего журналиста вытаскивают из кабинета, кто-то пытается закрыть камеру, и все это сопровождается руганью со стороны Зайцева. Видео получило широкий резонанс.

Поводом для скандала послужили вопросы главе района о непригодных для жилья домах, построенных для погорельцев, потерявших кров в пожарах весной 2015 года. После чего глава района был осужден за халатность, но сразу же освобожден по амнистии к 70-летию Победы.

По словам Зайцева, с ним никто не согласовывал интервью, а съемочная группа ворвалась в кабинет в нерабочее время.

Глава района отметил, что журналист начал его обвинять, "обзывать вором и коррупционером" и спрашивать, не стыдно ли ему занимать место главы района.

"И это на протяжении десяти минут. Просто нельзя было разговаривать. Попытался вытолкать его из кабинета. Очень активное сопротивление. Какое это может быть нападение, когда три мужика врываются ко мне в кабинет, где я один, и двое из них явно физически крепче меня", — сказал он РИА Новости.

Зайцев отметил, что собирается подать в СК заявление о неправомерных действиях корреспондента.

Следователи начали проверку этого инцидента, сообщили РИА Новости в СУ СК республики.

Реакция партии

Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении.

Он добавил, что член партии должен отвечать на любые вопросы, какими бы сложными и неприятными они ни были.

В свою очередь, глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов сказал РИА Новости, что региональное отделение партии рассмотрит инцидент с Зайцевым.

Вплоть до уголовной ответственности

Кроме того, проверку проведет Союз журналистов России, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.

"Я поговорю, конечно, с коллегами из ВГТРК, и, если необходимо, мы можем оказать коллеге, нашему журналисту, юридическую помощь", — отметил он.