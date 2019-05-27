Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-27T11:29Z
https://ria.ru/20190527/1554942733.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Напавший на журналиста хакасский чиновник обвинил его в провокации

Вчера, 11:29
9907
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, который напал на журналиста "России 24" в своем рабочем кабинете, обвинил съемочную группу в провокации.
На кадрах, показанных в эфире телеканала, видно, как чиновник хватает микрофон, который держит журналист, а затем выталкивает корреспондента и бросает на пол. После чего журналиста вытаскивают из кабинета, кто-то пытается закрыть камеру, и все это сопровождается руганью со стороны Зайцева. Видео получило широкий резонанс.
Поводом для скандала послужили вопросы главе района о непригодных для жилья домах, построенных для погорельцев, потерявших кров в пожарах весной 2015 года. После чего глава района был осужден за халатность, но сразу же освобожден по амнистии к 70-летию Победы.
По словам Зайцева, с ним никто не согласовывал интервью, а съемочная группа ворвалась в кабинет в нерабочее время.
Глава района отметил, что журналист начал его обвинять, "обзывать вором и коррупционером" и спрашивать, не стыдно ли ему занимать место главы района.

"И это на протяжении десяти минут. Просто нельзя было разговаривать. Попытался вытолкать его из кабинета. Очень активное сопротивление. Какое это может быть нападение, когда три мужика врываются ко мне в кабинет, где я один, и двое из них явно физически крепче меня", — сказал он РИА Новости.

Зайцев отметил, что собирается подать в СК заявление о неправомерных действиях корреспондента.
Следователи начали проверку этого инцидента, сообщили РИА Новости в СУ СК республики.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Вчера, 03:22
Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику "собирать вещи"

Реакция партии

Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении.
Он добавил, что член партии должен отвечать на любые вопросы, какими бы сложными и неприятными они ни были.
В свою очередь, глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов сказал РИА Новости, что региональное отделение партии рассмотрит инцидент с Зайцевым.

Вплоть до уголовной ответственности

Кроме того, проверку проведет Союз журналистов России, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.

"Я поговорю, конечно, с коллегами из ВГТРК, и, если необходимо, мы можем оказать коллеге, нашему журналисту, юридическую помощь", — отметил он.

По словам Соловьева, к человеку, который напал на журналиста, могут быть применены меры и административного, и уголовного воздействия, если нападение серьезное.
325532018
Обсудить 22
Единая РоссияПроисшествия
Популярные комментарии
да уж... единороссы они такие, с обостренным чувством справедливости... с ними надо осторожно, чтобы не перенервничали... и вопросы им надо аккуратно задавать, и удобные, главное!
27 мая, 11:46
Лариса Ильина
1140001
Нечему удивляться- в последнее время чиновники, которые должны быть слугами народа, превращаются в "рабовладельцев", и рассматривать мир с точки зрения, что он мне дает, а не я ему! Судить и сажать, да еще после разбирательства с конфискацией. Это заодно поддержит падение цен на нефть. ЕР последнее время себя уже показала с обратной стороны!
27 мая, 11:47
barabashkg
1300000
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Югре
07:57Оперативные службы не нашли взрывных устройств в главном аэропорту Камчатки
07:55Информация о минировании аэропорта Хабаровска не подтвердилась
07:43СМИ: ущерб от взрыва в таиландском порту превысит три миллиона долларов
07:37Российские дипломаты в Китае попросили прояснить правила проверки телефонов
07:33В ЛНР сообщили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
07:18В России изменились правила обязательного медицинского страхования
07:16Казахстан одобрил проект соглашения с Россией о пусках с Байконура
07:11Трамп выразил соболезнования в связи с нападением в Японии
07:08Конкуренты России "снимают сливки" на космических сервисах, заявил Рогозин
06:59СМИ: в Китае три человека погибли в результате обвала на стройке в метро
06:57Аэропорт Хабаровска эвакуировали после сообщений о минировании
06:55В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку
06:50В Хабаровском крае эвакуировали крупные ТЦ после сообщений о минировании
06:39Число жертв атаки в Японии возросло до двух человек
06:28В Хабаровске ребенок провалился в коллектор с горячей водой
06:26Трамп: японский авианосец "Кага" позволит защитить регион от угроз
06:25Президент Сербии признал потерю Косово
06:23В Казахстане рассказали о переговорах с Белоруссией по поставкам нефти
06:21В Вашингтоне пять человек пострадали в результате стрельбы
Лента новостейМолния