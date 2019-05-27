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РИА Новости

В Госдуме оценили идею ввести прием стеклотары в магазинах

Вчера, 11:21
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчасток упаковки пустой стеклотары винодельческого завода "Массандра" в Крыму
Участок упаковки пустой стеклотары винодельческого завода Массандра в Крыму
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Введение вторичного оборота стеклотары в России поможет стимулировать проведение мусорной реформы в стране; а возврат к практике, уже реализуемой в СССР, не будет затруднительным, если экономические решения будут стимулировать к этому бизнес, считает глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Ранее "Известия" сообщили, что премьер-министр поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос обязательного приема сдачи бутылок в магазин.
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"Это поможет (мусорную) реформу стимулировать в плане развития вторичного использования сырья. Все новое - это хорошо забытое старое. Все понятно, на самом деле, что с этим делать, потому что Советский Союз на тот момент, когда у нас это было заведено, был одним из лидеров по вторичному использованию, а также в переработке отходов. У нас тогда использовалось во вторичном обороте в разы больше, чем сейчас в целом отходов. Поэтому, на мой взгляд, это совершенно точно реализуемо", - сказал Бурматов РИА Новости.
"Важно понимать, что у нас есть крупные производители — мы понимаем, о каких производителях идёт речь, у которых есть продукция в стекле — которые совершенно спокойно могут закрыть очень серьезный процент этого вторичного оборота сразу. Важно для них создать, в том числе, экономические стимулы для того, чтобы им это было использовать выгоднее", - пояснил депутат.
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Он подчеркнул, что стеклотара, которую в числе отходов отправляют на мусорные полигоны, остается там на 400-500 лет, становясь частью экосистемы, "причём не самой лучшей".
"Если основные игроки рынка поймут, что для них есть экономический стимул вовлечения во вторичный оборот, если им (это будет) выгоднее, чем просто выбрасывать это все на полигоны, то за ними потянутся и более мелкие участники процесса. Важно просто сделать так, чтобы выбрасывать было невыгодно. Вот и все. То есть, это вопрос экономический решений - преференцией, либо наоборот", - пояснил глава думского комитета.
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