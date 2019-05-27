Задержаны подозреваемые в организации взрыва в Лионе

ПАРИЖ, 27 мая — РИА Новости, Людмила Орищенко. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил о задержании подозреваемого в причастности к недавнему ЧП в Лионе.
Позднее мэр города Жерар Коллон заявил о задержании еще одного человека.
В пятницу вечером в центре Лиона произошел взвыв, пострадали более десяти человек. Полиция разыскивала мужчину, попавшего в объектив камеры видеонаблюдения. Он подъехал на велосипеде и оставил сверток, который впоследствии взорвался.
По информации телеканала BFMTV, одному из задержанных 24 года, его поместили под стражу в понедельник утром.
Кастанер отметил, что приветствует работу антитеррористического отделения полиции, судебной полиции в Лионе и Главного управления внутренней безопасности.
24 мая, 20:15Опубликовано видео с места взрыва в Лионе