Задержаны подозреваемые в организации взрыва в Лионе

Позднее мэр города Жерар Коллон заявил о задержании еще одного человека.

В пятницу вечером в центре Лиона произошел взвыв, пострадали более десяти человек. Полиция разыскивала мужчину, попавшего в объектив камеры видеонаблюдения. Он подъехал на велосипеде и оставил сверток, который впоследствии взорвался.