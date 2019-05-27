СК выяснит условия жизни ребенка, брошенного матерью в ТЦ в Москве

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Следователи совместно с органами опеки проверят жилищные условия ребенка, оставленного матерью в игровой комнате торгового центра в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

Как ранее сообщили в столичном главке МВД, в воскресенье вечером в полицию поступило сообщение, что в торговом центре на Лобненской улице неизвестная женщина оставила в игровой комнате ребенка, на вид около 6 лет, и ушла. Через семь часов администрация торгового центра связалась с матерью по телефону, но та отказалась забирать ребенка и предложила оставить его себе. Женщина задержана. Мальчик передан медикам.

"Двадцать шестого мая 2019 года женщина пришла в торговый центр на севере Москвы, где в игровой комнате оставила своего шестилетнего сына. Вечером сотрудники торгового центра обратились в правоохранительные органы", - сказала Иванова, добавив, что по этому факту организована доследственная проверка.

Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении, его мать доставлена в следственные органы для опроса, рассказала она.