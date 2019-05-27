На Ямале школа выплатит 250 тысяч рублей ученику за травму в бассейне

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мая - РИА Новости. Школу в Ямало-Ненецком автономном округе решением суда обязали выплатить 250 тысяч рублей ученику, который получил травму, прыгая в бассейн на уроке физкультуры, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент, по данным ведомства, произошел в феврале в школе-интернате имени Василия Давыдова в селе Яр-Сале, которое является административным центром Ямальского района ЯНАО. Один из воспитанников на уроке физкультуры нырнул в бассейн, однако ударился о дно, получив травмы, которые правоохранительные органы расценили как тяжкий вред здоровью. После происшествия мальчику пришлось лечиться в больнице.

Как подчеркнули в пресс-службе, причиненные ребенку физические и нравственные страдания стали основанием для обращения прокурора в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с школы-интерната, поскольку по закону она должна была обеспечить безопасность учащегося.