Врезавшийся в остановку в Нижнем Новгороде водитель был трезв

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Водитель легковой машины, врезавшийся в остановку общественного транспорта в Нижнем Новгороде, в результате чего один человек погиб и пятеро получили травмы, был трезв, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.
Авария произошла утром в субботу на пересечении Южного шоссе с улицей Янки Купалы в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на остановку. В результате ДТП женщина 1952 года рождения получила травмы, не совместимые с жизнью, еще пятеро человек получили травмы. В отношении водителя 1995 года рождения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), он был задержан.
"Согласно результатам медицинского освидетельствования, в момент аварии водитель был трезв. Что стало причиной ДТП, выясняют следователи. По предварительным данным, водитель ехал на запрещающий сигнал светофора, там же поворачивал автобус, ситуация сложная была. Будут выяснять обстоятельства случившегося", - рассказали в ведомстве.