Врезавшийся в остановку в Нижнем Новгороде водитель был трезв

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Водитель легковой машины, врезавшийся в остановку общественного транспорта в Нижнем Новгороде, в результате чего один человек погиб и пятеро получили травмы, был трезв, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла утром в субботу на пересечении Южного шоссе с улицей Янки Купалы в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на остановку. В результате ДТП женщина 1952 года рождения получила травмы, не совместимые с жизнью, еще пятеро человек получили травмы. В отношении водителя 1995 года рождения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), он был задержан.