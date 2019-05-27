Украинские олигархи поддерживали Зеленского на выборах, заявил Коломойский

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что все украинские олигархи на президентских выборах поддерживали Владимира Зеленского.

Ранее Коломойский публично поддержал Зеленского, однако заявил, что не мог финансировать его кампанию, даже если бы хотел.