Украинские олигархи поддерживали Зеленского на выборах, заявил Коломойский

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что все украинские олигархи на президентских выборах поддерживали Владимира Зеленского.
"В душе все – Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости", - сказал Коломойский в интервью интернет-изданию "Украинская правда", отвечая на вопрос, кого олигархи поддерживали на выборах.
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Ранее Коломойский публично поддержал Зеленского, однако заявил, что не мог финансировать его кампанию, даже если бы хотел.
ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.