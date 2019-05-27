Фагот, Щелкунчик и Мистер Икс на параде такс в Санкт-Петербурге

Парад организовали в саду Академии художеств на Васильевском острове уже в восьмой раз.
Парад организовали в саду Академии художеств на Васильевском острове уже в восьмой раз.
Мероприятие посвятили Году театра.
"Перефразируя классика: вся жизнь театр, а таксы в ней — актеры", —решили организаторы.
"Перефразируя классика: вся жизнь театр, а таксы в ней — актеры", —решили организаторы.
На подиум вышли более ста собак.
В празднике участвовали таксы из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы, Пскова, Ростова-на-Дону, Омска.
В празднике участвовали таксы из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы, Пскова, Ростова-на-Дону, Омска.
Зрители могли узнать Щелкунчика, Фагота и кота Бегемота, Фунтика и Беладонну, Илью Муромца, Мистера Икса и других знакомых персонажей.
Зрители могли узнать Щелкунчика, Фагота и кота Бегемота, Фунтика и Беладонну, Илью Муромца, Мистера Икса и других знакомых персонажей.
Гости "Такс Парада" смогли сфотографироваться на цирковом велосипеде и в ретроавтомобиле.
Гости "Такс Парада" смогли сфотографироваться на цирковом велосипеде и в ретроавтомобиле.
На празднике работала детская площадка.
Кроме всего прочего, можно стать новым хозяином таксы.
Кроме всего прочего, можно стать новым хозяином таксы.
Организаторы отмечают, что несколько собак после парада оказываются в надежных руках.
Организаторы отмечают, что несколько собак после парада оказываются в надежных руках.
Парад не случайно проводят в Петербурге, именно здесь в XVIII веке появились первые в России таксы.
Парад не случайно проводят в Петербурге, именно здесь в XVIII веке появились первые в России таксы.
Участница "Такс Парада", посвященного Году театра, в Санкт-Петербурге.
Участница "Такс Парада", посвященного Году театра, в Санкт-Петербурге.