Страх показаться глупым – социальный страх. Он проявляется лишь в обществе других людей, которые, по нашему мнению, в любой момент готовы нас обсудить и осудить. Получается какой-то парадокс, ведь если покопаться, почти все боятся быть "не такими, как все" и выглядеть глупо.
Почему же нам так важно мнение других людей, ведь по существу оно ни на что существенно не влияет? Как преодолеть смущение и научится смеяться над собой? Почему мы постоянно мучаем себя мыслями, что были где-то недостаточно хороши и можно было сделать ещё лучше? А, может, этот страх – ключ и стимул к саморазвитию?
Вместе с психологом Станиславом Савинковым, участником шоу "Открытый микрофон" на ТНТ Максимом Матиенко, который любит шутить над собой, и носителем страха – менеджером Анастасией Клышевой, разбираемся, как разрешить себе глупости и не думать о том, что скажут другие.
02:52 – откуда берется страх показаться глупым
05:30 – что значит "выглядеть нормально"
08:45 – как научиться смеяться над собой
12:27 – может ли этот страх стать хорошим стимулом для саморазвития
16:47 – как правильно подготовиться к важному событию и не опозориться
24:29 – как справиться со страхом показаться глупым.
Слушайте и бойтесь правильно!
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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