Кажется, что все обсуждают каждое ваше действие: провалился на переговорах, неудачно пошутил. Вы прокручиваете в голове утренний диалог в лифте и страдаете, что вас не так поняли. Слишком громко воскликнули в полной тишине. Перепутали двух художников… Ощущение, что в каждый момент вы можете публично опозориться, не даёт жить спокойно.

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас.

Страх показаться глупым – социальный страх. Он проявляется лишь в обществе других людей, которые, по нашему мнению, в любой момент готовы нас обсудить и осудить. Получается какой-то парадокс, ведь если покопаться, почти все боятся быть "не такими, как все" и выглядеть глупо.

Почему же нам так важно мнение других людей, ведь по существу оно ни на что существенно не влияет? Как преодолеть смущение и научится смеяться над собой? Почему мы постоянно мучаем себя мыслями, что были где-то недостаточно хороши и можно было сделать ещё лучше? А, может, этот страх – ключ и стимул к саморазвитию?

Вместе с психологом Станиславом Савинковым, участником шоу "Открытый микрофон" на ТНТ Максимом Матиенко, который любит шутить над собой, и носителем страха – менеджером Анастасией Клышевой, разбираемся, как разрешить себе глупости и не думать о том, что скажут другие.

02:52 – откуда берется страх показаться глупым

05:30 – что значит "выглядеть нормально"

08:45 – как научиться смеяться над собой

12:27 – может ли этот страх стать хорошим стимулом для саморазвития

16:47 – как правильно подготовиться к важному событию и не опозориться

24:29 – как справиться со страхом показаться глупым.

Слушайте и бойтесь правильно!

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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Монтаж Андрея Темнова

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