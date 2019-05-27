Эксперт рассказал о перспективных областях сотрудничества России и Китая

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Между Китаем и Россией существует много областей для сотрудничества, одной из перспективных является цифровая экономика, считает директор Института Китая при Фуданьском университете в Шанхае Чжан Вэйвэй.

"Есть так много областей, в которых Китай и Россия могли бы сотрудничать. Например, в цифровой экономике, в аэрокосмической промышленности. Это выходит далеко за пределы нефти и газа, что немаловажно. Мы действительно можем сделать что-то вместе во времена четвертой промышленной революции. Такого еще не было", – сказал Чжан Вэйвэй РИА Новости.

"Например, нам предстоит создать еще много правил для регулирования сферы цифровой экономики. Взять, к примеру, облачные технологии, какие правила управляют облаком? Если Россия и Китай смогут сотрудничать в разработке таких правил, в дополнение к экономическому и технологическому сотрудничеству, это еще одна сфера (в которой Россия и Китай могут работать вместе)", - добавил эксперт.

По его словам, Китай и Россия являются двумя наиболее важными полюсами при новом мировом порядке.

"Работая вместе, они могут многое", - подчеркнул Чжан Вэйвэй.

Он также отметил, что Китай благодаря проведенным реформам и модернизации, стал независимым полюсом при новом мировом порядке, который является крупнейшим партнером в области инвестиций, торговли и технологий как для центральных, так и для периферийных государств, как для развивающихся, так и для богатых стран.

По его словам, Россия при президенте Владимире Путине также растет, потому что "раньше она была просто зависимым или периферийным государством", а теперь РФ перестала быть "зависимой или периферийной страной и стала еще одним полюсом".