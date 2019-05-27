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РИА Новости

В России разрешили ввоз персиков и абрикосов из Северной Македонии и Сербии

Вчера, 10:28
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерсики
Персики
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Персики. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россельхознадзор с 27 мая разрешает поставки в Россию косточковых культур из Северной Македонии и Сербии, говорится в сообщении российского ведомства.
"По итогам визита делегаций Россельхознадзора в Республику Северная Македония и Республику Сербия и после изучения предоставленной компетентными ведомствами указанных стран информации Россельхознадзор с 27 мая 2019 года разрешает поставки на территорию Российской Федерации из этих государств косточковых культур кода ТН ВЭД ЕАЭС 0809", - говорится в сообщении.
Россельхознадзор в августе 2018 года ввел временные ограничения на поставки в Россию косточковых культур (абрикосы, вишня и черешня, персики и нектарины, сливы и терн) из Сербии и Северной Македонии. Данное решение было принято в связи с выявлением в импортных партиях фруктов, зараженных опасным карантинным объектом - бурой монилиозной гнилью.
Поставки из данных стран будут возможны при соответствии продукции карантинным фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Импорт в РФ персиков и нектаринов из Северной Македонии и Сербии допускается под гарантии национальных организаций по карантину и защите растений указанных стран.
"Поставки должны осуществляться из зон, свободных от возбудителя бурой монилиозной гнили, и при условии сопровождения партий заключениями лабораторной экспертизы на этот карантинный объект, оформленными аккредитованными лабораториями республик Северная Македония и Сербия", - добавляется в сообщении.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт свежих абрикосов, вишни и черешни, персиков и нектаринов, сливы и терна в Россию в 2018 году составил 449,733 тысячи тонн. Поставки из Сербии составили 32,166 тысячи тонн (7,2% в общем импорте, седьмое место; годом ранее доля составляла 12,7%, страна занимала третье место среди поставщиков), из Македонии - 5,998 тысячи тонн (1,3% в импорте, доля не менялась).
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РоссельхознадзорСербияРоссияЭкономика
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