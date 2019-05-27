В России разрешили ввоз персиков и абрикосов из Северной Македонии и Сербии

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россельхознадзор с 27 мая разрешает поставки в Россию косточковых культур из Северной Македонии и Сербии, говорится в сообщении российского ведомства.

"По итогам визита делегаций Россельхознадзора в Республику Северная Македония и Республику Сербия и после изучения предоставленной компетентными ведомствами указанных стран информации Россельхознадзор с 27 мая 2019 года разрешает поставки на территорию Российской Федерации из этих государств косточковых культур кода ТН ВЭД ЕАЭС 0809", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор в августе 2018 года ввел временные ограничения на поставки в Россию косточковых культур (абрикосы, вишня и черешня, персики и нектарины, сливы и терн) из Сербии и Северной Македонии. Данное решение было принято в связи с выявлением в импортных партиях фруктов, зараженных опасным карантинным объектом - бурой монилиозной гнилью.

Поставки из данных стран будут возможны при соответствии продукции карантинным фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Импорт в РФ персиков и нектаринов из Северной Македонии и Сербии допускается под гарантии национальных организаций по карантину и защите растений указанных стран.

"Поставки должны осуществляться из зон, свободных от возбудителя бурой монилиозной гнили, и при условии сопровождения партий заключениями лабораторной экспертизы на этот карантинный объект, оформленными аккредитованными лабораториями республик Северная Македония и Сербия", - добавляется в сообщении.