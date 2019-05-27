Полиция проверяет сообщения о жестоком избиении мужчины в Анапе

КРАСНОДАР, 27 мая - РИА Новости. Полиция проверяет сообщения в соцсетях, о том, что мужчину жестоко избили, предположительно, в Анапе, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появились сообщения о том, как один мужчина избил другого, в комментариях указывалось, что прохожего якобы избивал ученик девятого класса. Нападающий использовал приемы борьбы, рядом с ним находились еще двое, предположительно, его товарищи.
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"Проводится проверка. Участники устанавливаются", - рассказали РИА Новости в полицейском главке.