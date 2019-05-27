В Португалии социалистическая партия победила на выборах в Европарламент

Бюллетени на одном из избирательных участков в Мадриде в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент. 26 мая 2019

Бюллетени на одном из избирательных участков в Мадриде в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент. 26 мая 2019

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Социалистическая партия Португалии победила на выборах в Европарламент (ЕП) с 33,38% голосов, что дает им шесть мест в законодательном органе Евросоюза, сообщило министерство внутренней администрации после обработки почти 100% избирательных бюллетеней.

Второе место занимает правоцентристская Социал-демократическая партия (PPD/PSD), которая получила поддержку 21,94% избирателей и проводит в ЕП четырех депутатов.

Левый блок, набравший 9,82% голосов, получает два евромандата. Его лидеры считают, что Португалия должна отказаться от евро, однако не поддерживает выход из ЕС.

Левая коалиция демократического единства (PCP-PEV, входят Компартия и Зеленые) пока получает один мандат. Коммунистическая партия Португалии выступает за отказ от евро, за выход страны из ЕС и НАТО.

Явка на прошедших в воскресенье выборах составила только 31,5%. В выборах могли принять участие около 10,5 миллионов человек, всего места в Европарламенте претендовали 17 партий и коалиций.

Несмотря на подсчет 99,75% голосов, министерство еще не объявило о распределении шести из 21 места, которыми Португалия располагает в ЕП.