Трамп уверен, что США и Китай заключат торговое соглашение

"Я думаю, что они (КНР – ред.) хотели бы заключить то соглашение, которое у них было на столе до того момента, когда они попытались заново обсудить его условия. Они бы хотели заключить сделку, мы не готовы заключить сделку. Мы получаем десятки миллиардов долларов в виде пошлин (на китайские товары – ред.), и эта сумма может быть существенно увеличена", - заявил Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио.