Зеленский считает, что депутаты почти уничтожили легитимность Рады

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что депутаты Верховной рады своей деятельностью почти уничтожили легитимность парламента.

Очередные выборы в Раду планировалось провести в октябре. Однако Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении ее полномочий и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

"Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной рады для личного пиара и не превращать украинский парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий", - написал он на странице в Facebook

По его словам, еще есть шанс восстановить доверие общества к представительской демократии.