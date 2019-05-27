Красочное шествие и шоу двойников: открытие курортного сезона в Сочи

В Сочи в честь открытия курортного сезона провели "КарнавалЛето".
В Сочи в честь открытия курортного сезона провели "КарнавалЛето".
В шествии приняли участие две с половиной тысячи тысячи человек.
В шествии приняли участие две с половиной тысячи тысячи человек.
Парад был посвящен театру и всему, что с ним связано.
Парад был посвящен театру и всему, что с ним связано.
Изюминкой карнавала стало шоу двойников.
Перед зрителями предстали копии Чарли Чаплина, Мэрилин Монро, Фредди Меркьюри, Элвиса Пресли.
Перед зрителями предстали копии Чарли Чаплина, Мэрилин Монро, Фредди Меркьюри, Элвиса Пресли.
Участники праздника разыграли спектакль "Ромео и Джульетта", показали элементы балета, вспомнили мифы Древней Греции.
Участники праздника разыграли спектакль "Ромео и Джульетта", показали элементы балета, вспомнили мифы Древней Греции.
В сопровождении артистов по городу проехали 20 передвижных платформ.
В сопровождении артистов по городу проехали 20 передвижных платформ.
Необычным атрибутом шествия стали огромные куклы-марионетки.
Необычным атрибутом шествия стали огромные куклы-марионетки.
Зрителям показали миниатюру "Благородные гусары и прекрасные дамы в буфете театра во время антракта".
Зрителям показали миниатюру "Благородные гусары и прекрасные дамы в буфете театра во время антракта".
Участница карнавала в Сочи в честь открытия курортного сезона.
Участница карнавала в Сочи в честь открытия курортного сезона.
"Хоть карнавал у нас и молодой, но известный во всем мире", — сказал накануне праздника мэр Сочи Анатолий Пахомов.
"Хоть карнавал у нас и молодой, но известный во всем мире", — сказал накануне праздника мэр Сочи Анатолий Пахомов.
Торжества, посвященные открытию летнего сезона, собрали 15 тысяч зрителей.
Торжества, посвященные открытию летнего сезона, собрали 15 тысяч зрителей.
Интерес к курорту растет, география гостей расширяется, отмечают городские власти.
Интерес к курорту растет, география гостей расширяется, отмечают городские власти.
Сочи планирует принять этим летом около четырех миллионов туристов.
Сочи планирует принять этим летом около четырех миллионов туристов.