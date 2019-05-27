Губернатора Иркутской области госпитализировали

КРАСНОЯРСК, 27 мая — РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщает его пресс-служба.
Уточняется, что в больницу Левченко попал еще 25 мая, обследование может продлиться около трех дней.
По информации источника РИА Новости в медучреждении, глава Приангарья проходит обследование в отделении урологии из-за проблем с почками.
В пресс-службе уточнили, что Левченко пока не планирует отменять поездку на Петербургский международный экономический форум, который пройдет с 6 по 8 июня.