Омбудсмен в Тюмени попросил не пускать подростков на концерт рэпера Face

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов обратился с письмом к прокурору Тюмени и начальнику УМВД по городу с просьбой не допускать подростков на концерт рэпера Face (Ивана Дремина), говорится в письме омбудсмена, копия которого размещена на сайте областного родительского комитета.

Обращение уполномоченного является ответом на обращение родительского комитета. Концерт музыканта пройдет в Тюмени 1 июня.

"Прошу вас принять меры по установлению возрастного ограничения посещения вышеуказанного мероприятия 18+, а также к недопущению возможности нарушения установленного ограничения организаторами концерта", - говорится в заявлении Степанова.

Детский омбудсмен объяснил причины своего требования.

"Считаю, что тексты песен изобилуют ненормативной лексикой, в них прослеживается открытое пренебрежение моральными и культурными ценностями, принятыми в современном цивилизованном обществе, пропагандируется разнузданность в сексуальных отношениях, пренебрежение к женщинам, институту семьи, школы. В них содержатся призывы к демонстративному неподчинению нормам права, хулиганским выходкам, насилию, а также скрытая пропаганда возможности молодого поколения употреблять наркотические средства", - отметил омбудсмен.