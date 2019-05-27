Разгонный блок со спутником "Глонасс-М" штатно отделился от ракеты "Союз"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" со спутником "Глонасс-М" штатно отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", запущенной с космодрома Плесецк, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.

"Космическая головная часть ракеты космического назначения среднего класса "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Глонасс-М" в расчетное время - 09.32 мск - штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1б", - сказали в ведомстве.