ВКС России взяли на сопровождение "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ракета космического назначения "Союз-2.1б" с навигационным спутником "Глонасс-М" взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.

"Стартовавшая в 09:23 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета космического назначения "Союз-2.1б" в 09:26 мск взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил России", - сказали в ведомстве.