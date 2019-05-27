На Гавайях мужчина погиб при нападении акулы

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мужчина погиб при нападении акулы в районе острова Мауи, входящего в состав Гавайского архипелага, сообщает телеканал Мужчина погиб при нападении акулы в районе острова Мауи, входящего в состав Гавайского архипелага, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местные власти.

Как заявил представитель отдела земельных и природных ресурсов американского штата Гавайи Дэн Деннисон, инцидент произошел в субботу. Акула напала на 65-летнего жителя Калифорнии, который находился в воде на расстоянии около 50 метров от берега.

Как заявил Деннисон, на пляже, где произошло нападение, установили предупреждающие знаки.