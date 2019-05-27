Новый закон о такси должен вступить в силу в 2019 году, заявил депутат

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Закон об агрегаторах такси, направленный на урегулирование перевозок, должен вступить в силу 2019 году, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
В декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект об агрегаторах такси. В ходе его обсуждения был поднят вопрос о дальнейшем совершенствовании этой законодательной инициативы.
"Думаю, что в комитете по этому законопроекту пройдёт ещё 3-4 рабочих группы, и в конце июня-начале июля мы отдадим его в Правовое управление Госдумы на обсуждение и дальше уже будем рассматривать его. Если быстро все пройдёт, примем до конца сессии в июле. Не получится — рассмотрим в окончательном в сентябре. Одним словом, в долгий ящик он точно не уйдёт, скажу даже больше: новый закон о такси вступит в силу уже в этом году", - сказал Москвичев.
Он отметил, что считает закон сверхинтересным и направленным на повышение безопасности пассажира, а также наведение порядка в регионах в сфере такси.