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РИА Новости

Сухум назвал заявление Грузии о "русификации" Абхазии абсурдом

Вчера, 09:34
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкЗдание правительства Абхазии в Сухуме
Здание правительства Абхазии в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Здание правительства Абхазии в Сухуме. Архивное фото
СУХУМ, 27 мая - РИА Новости. Сухум считает абсурдным заявление Тбилиси о "русификации" Абхазии и напоминает, что во времена нахождения Абхазии в составе Грузии интеллигенция, выступавшая за сохранение языка и расширение прав абхазского народа, подвергалась гонениям, сообщается на сайте абхазского внешнеполитического ведомства.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что абхазский язык "находится на грани исчезновения, несмотря на заботу о нем грузинского государства". По мнению Зурабишвили, это вызвано тем, что Россия якобы "проводит политику русификации в отношении абхазского народа, абхазской культуры и языка".
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"Можно было бы вспомнить, что именно во времена нахождения Абхазии в составе Грузии абхазский язык находился на грани исчезновения, а абхазская интеллигенция, выступавшая за сохранение языка и расширение прав абхазского народа, подвергалась гонениям. Но об этом сегодня в Грузии предпочитают не вспоминать. Гораздо выгоднее тиражировать абсурдный тезис о "русификации" Абхазии", - говорится в сообщении абхазского внешнеполитического ведомства.
В МИД Абхазии также отметили, что события 1992-1993, а также 2008 годов наглядно продемонстрировали "заботу" грузинского государства об абхазском народе. "Следует напомнить, что в 2008 году Россия, которую президент Зурабишвили объявляет источником угрозы для Абхазии, надежно пресекла агрессивные намерения Грузии в отношении абхазского государства", - подчеркивается в заявлении. Кроме того, в Сухуме добавили, что Россия "эффективно обеспечивает безопасность" Абхазии и оказывает поддержку ее социально-экономическому и культурному развитию.
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В МИД отметили, что исторический опыт убедил народ Абхазии не полагаться на "заботу" со стороны Грузии. Этот опыт должен также убедить и грузинских лидеров переосмыслить свои представления о событиях недавнего прошлого. "Не отказавшись от мифологизации и навешивания ярлыков невозможно адекватно оценивать современные реалии и вести конструктивный диалог о будущем", - указывает МИД Абхазии.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии после того, как Грузия в ночь на 8 августа обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.
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