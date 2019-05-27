В Забайкалье пастух сжег 600 гектаров леса, пытаясь разогреть еду

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пастух в Забайкальском крае разжег в поле костер, чтобы разогреть еду, в результате чего сгорело 600 гектаров леса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее данным, пожар произошел в лесу вблизи села Урлук. Следователи уже опросили очевидцев и осмотрели место происшествия.
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"Установлено, что 43-летний местный житель пас скот и в поле разжег костер, чтобы приготовить себе пищу. От порыва ветра загорелась трава, огонь быстро распространился на большую территорию и перекинулся на лесной массив. <...> В результате неосторожного обращения с огнем уничтожено около 600 гектаров леса", — рассказала Волк.
Она также отметила, что мужчина не смог потушить возгорание самостоятельно и никому не сообщил о случившемся.
Пастуха задержали и доставили в полицию, свою вину он признал. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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