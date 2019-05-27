В Забайкалье пастух сжег 600 гектаров леса, пытаясь разогреть еду

"Установлено, что 43-летний местный житель пас скот и в поле разжег костер, чтобы приготовить себе пищу. От порыва ветра загорелась трава, огонь быстро распространился на большую территорию и перекинулся на лесной массив. <...> В результате неосторожного обращения с огнем уничтожено около 600 гектаров леса", — рассказала Волк.