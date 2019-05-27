На трассе "Таврида" начался монтаж первых надземных пешеходных переходов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Строители преступили к монтажу первых пролетных строений пешеходных путепроводов на федеральной трассе "Таврида" в Крыму, сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления компании-генподрядчика "ВАД" Григорий Назаров.

"Мы приступили к надвижке пролетных строений надземных путепроводов в Ленинском районе республики. Монтаж ведется на трех пешеходниках из тридцати, которые будут построены на 250 километрах трассы", - сказал журналистам Назаров.

По его словам, над пролетным строением будет установлен навес из поликарбоната, уложенного на металлический каркас. Боковое пространство закроется металлической сеткой, что исключит попадание предметов с путепровода на проезжую часть.

"Для того чтобы переходами могли комфортно пользоваться представители маломобильных групп граждан, внутри лестничных спусков будут установлены лифты", - сказал Назаров.

По его словам, пользование надземными пешеходными переходами начнется в конце следующего года после ввода "Тавриды" в эксплуатацию.