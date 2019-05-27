В США один человек погиб и 9 получили ранения после стрельбы на вечеринке

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Один человек погиб и 9 получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в американском штате Виргиния, сообщает местный телеканал WTKR со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел поздно вечером в субботу вечером в городе Чесапик. Как сообщил представитель местной полиции Лео Косински, на вечеринке произошла массовая стрельба, в результате которой пострадали 10 человек, позднее один из них скончался.
SCARY: #HollyGrove party-goer captures the moment when shots rang out at a 'large party' in #Chesapeake Read more here: https://t.co/Lk85E0dKZw pic.twitter.com/A5w30mkqJR— WAVY TV 10 (@WAVY_News) 26 мая 2019 г.
Как сообщил Косински, следствие установило, что на вечеринке между двумя группами людей вспыхнула ссора, которая закончилась перестрелкой.
На данный момент полиция не произвела задержаний в связи со случившимся.
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