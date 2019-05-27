Иностранные компании не смогут быть операторами такси в РФ, заявил депутат

"Мы прописываем, чтобы во всех городах была служба заказа такси, но не только вот такие магнат, как Яндекс, а любой перевозчик сможет создать свою службу заказа такси и выполнять все заказы в любом субъекте. Но мы написали совершенно новые требования к службе заказа такси: это должно быть только юридическое лицо, и они не могут быть филиалом какой-то иностранной компании, это должны быть только российские компании с российским капиталом", - сказал Москвичев РИА Новости.