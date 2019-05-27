В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате в торговом центре

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Москве женщина оставила своего несовершеннолетнего сына в игровой комнате торгового центра, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МВД Юрий Титов.
По его словам, в воскресенье вечером в полицию поступил звонок о том, что в ТЦ на Лобненской улице неизвестная женщина еще днем бросила своего ребенка, предположительно шести лет, и ушла. Администрация торгового центра связалась с матерью по телефону, но та отказалась забирать сына и предложила "оставить его себе", а позже на звонки уже не отвечала.
Правоохранители установили личность женщины. Ее задержали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств инцидента, добавили в ведомстве.
Мальчика передали медикам.