В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате в торговом центре

По его словам, в воскресенье вечером в полицию поступил звонок о том, что в ТЦ на Лобненской улице неизвестная женщина еще днем бросила своего ребенка, предположительно шести лет, и ушла. Администрация торгового центра связалась с матерью по телефону, но та отказалась забирать сына и предложила "оставить его себе", а позже на звонки уже не отвечала.