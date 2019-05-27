В ГД предложили запретить таксистам работать на автомобилях старше семи лет

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Госдуме предложили запретить таксистам работать на автомобилях, срок эксплуатации которых превышает семь лет. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.

"Вся информация о предприятии, о его лицензии и прочем будет находиться на левом и правом бортах передней части автомобиля большими буквами, пассажир будет видеть всю важную информацию о перевозчике. <...> По классам, маркам машин, пусть хоть золотом салон обивает — это все уже на усмотрение перевозчика", — уточнил депутат.

Как подчеркнул Москвичев, к самим водителям также будут предъявлять ряд требований: в частности, таксисты буду обязаны проходить дополнительные курсы при работе в конкретных регионах.

"Также мы окончательно пишем в законе, что никаких иностранных водителей у нас на такси не будет. Человек без российского гражданства не будет иметь права работать в России в качестве водителя такси", — сказал Москвичев.

Кроме того, автомобили всех таксопарков оборудуют системой ГЛОНАСС, благодаря которой можно будет контролировать режим труда и отдыха водителя и не позволить ему работать сверх нормы, добавил собеседник РИА Новости.

В декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект об агрегаторах такси. Его авторы — депутаты Вячеслав Лысаков, Евгений Москвичев, Виталий Ефимов и Виктор Дзюба (все из ЕР) — считают, что появление современных технологий обострило проблемы теневого сектора и сформировало новые схемы избежания наказания за вред, причиненный пассажиру.