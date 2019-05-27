Партия Ле Пен с 23,31% выиграла выборы в Европарламент во Франции

Избиратели у предвыборных плакатов кандидатов в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент у избирательного участка в Париже. 26 мая 2019

Избиратели у предвыборных плакатов кандидатов в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент у избирательного участка в Париже. 26 мая 2019

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" одержала победу на выборах в Европарламент во Франции, набирая 23,31% голосов, на втором месте - президентская "Вперед, республика" с 22,41%, свидетельствуют окончательные результаты, опубликованные в Twitter МВД Франции.

На предыдущих европейских выборах в 2014 году партия (тогда "Национальный фронт") также была первой, с 24,85%.

Третье место занимают зеленые Europe Ecologie - Les Verts, которые набирают 13,47%, и за ними следуют "Республиканцы" (8,5%). Партия "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона набирает 6,3%. Партия "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна получает 3,5%.