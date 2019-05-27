Число жертв торнадо и наводнений в Оклахоме возросло до шести, сообщили СМИ

По данным местных властей, два человека погибли в городе Эль-Рено, еще два человека стали жертвами стихии в округе Майерс. Помимо этого, по одному человеку скончались в округах Пейн и Стивенс. Операция по спасению в наиболее пострадавших районах продолжается.