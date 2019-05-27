Число жертв торнадо и наводнений в Оклахоме возросло до шести, сообщили СМИ

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число погибших в результате торнадо, штормов и наводнения, обрушившихся на американский штат Оклахома в течение последних дней, возросло до шести, передает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о гибели 2 человек.
Moffett, OK with the Arkansas River at a new all time record high... with several more feet to go! #okwx #flooding pic.twitter.com/mWbk77AOjD— Brian Emfinger (@brianemfinger) 27 мая 2019 г.
По данным местных властей, два человека погибли в городе Эль-Рено, еще два человека стали жертвами стихии в округе Майерс. Помимо этого, по одному человеку скончались в округах Пейн и Стивенс. Операция по спасению в наиболее пострадавших районах продолжается.
Как сообщает телеканал со ссылкой на заявление управления здравоохранения Оклахомы, в медучреждения штата были доставлены по меньшей мере 92 пострадавших. Ранее сообщалось о 29 пострадавших.
Please understand. When we say “quick spin-up or QLCS” we are referring to a different type of storm that’s producing the tornado. I’m glad the tornadoes are brief and not as strong. But, the damage doesn’t care what we call it. Neither do the people who get hit. #okwx #koco5 pic.twitter.com/RGgojDR8vn— Michael Armstrong (@KOCOMichael) 26 мая 2019 г.