Сопровождение Ту-95МС истребителями МиГ-31 попало на видео

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Телеканал "Звезда" Телеканал "Звезда" опубликовал видео сопровождения ракетоносцев Ту-95МС истребителями МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота.

На прошлой неделе ракетоносцы выполнили плановые полеты над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски, северного побережья Алеутских островов и в акватории Тихого океана. Для обеспечения их безопасности с аэродрома Елизово подняли несколько истребителей.

Летчики МиГ-31 осуществили визуальный и радиоконтакт с экипажами Ту-95МС, а затем следовали вместе с ними на протяжении всего полета. При этом ведущий истребитель проводил радиолокационную разведку по маршруту следования ракетоносцев.

В пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту отметили, что полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.