На Филиппинах два человека погибли и около 60 пострадали в ДТП

Согласно газете, водитель грузовика с прицепом потерял управление во время крутого поворота на дороге муниципалитета Атимонан, автомобиль опрокинулся на левую сторону. Скользящий по дороге грузовик столкнулся с автобусом, водитель грузовика скончался на месте. Пострадавших пассажиров автобуса доставили в больницы.