На Филиппинах два человека погибли и около 60 пострадали в ДТП

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Два человека погибли и 57 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в провинции Кесон на Филиппинах, пишет газета Philippine Daily Inquirer со ссылкой на полицию.
Согласно газете, водитель грузовика с прицепом потерял управление во время крутого поворота на дороге муниципалитета Атимонан, автомобиль опрокинулся на левую сторону. Скользящий по дороге грузовик столкнулся с автобусом, водитель грузовика скончался на месте. Пострадавших пассажиров автобуса доставили в больницы.
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Издание отмечает, что власти муниципалитета не рекомендуют грузовикам и автобусам использовать эту дорогу с очень крутыми поворотами.