В России магазины могут обязать принимать бутылки, сообщили СМИ

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения, пишут "Известия".
По информации издания, поручения даны Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития. Правительство должно внести свои предложения в Госдуму до 15 июня.
Вчера, 14:09Хорошо забытое с тарою
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли АКОРТ Сергей Беляков отметил, что пилотные проекты по сбору тары для вторичной переработки могут быть запущены уже в этом году.
В апреле стало известно, что фракция "Справедливая Россия" разработала законопроект, обязывающий магазины принимать у населения стеклотару и пластиковую посуду.
По мнению депутата Олега Нилова, это позволит сократить количество вредных отходов.