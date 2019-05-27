Силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В воскресенье Народная милиция ЛНР заявила о четырех обстрелах за сутки.
"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы", - сказали в пресс-службе ведомства.
По данным оборонного ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Веселая Гора.