В Москве новорожденную девочку назвали именем героини "Игры престолов"

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Москве новорожденную девочку назвали Арьей — в честь героини популярного сериала "Игра престолов", сообщается на В Москве новорожденную девочку назвали Арьей — в честь героини популярного сериала "Игра престолов", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Как рассказали в пресс-службе центров госуслуг, сотрудник офиса "Мои документы" района Покровское-Стрешнево, оформлявший свидетельство о рождении, поздравил родителей фразой на валирийском языке (вымышленный язык "Игры престолов").

В сообщении также отмечается, что за восемь лет, пока выходил сериал, в Москве уже 18 девочек назвали именем Арья.