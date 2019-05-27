Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Облачная погода, без осадков ожидается в Москве в понедельник, воздух в столице прогреется до 20 градусов тепла, рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"В небе над городом течении дня начнут расти кучевые облака. Мы рассчитываем на то, что обойдется без дождей. Сегодня в столице около 20 градусов тепла, в столичном регионе 18-23, такая температура вполне укладывается в рамки нормы", - сказала Волосюк.

Синоптик также отметила, что ветер будет юго-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду.