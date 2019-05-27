В Новосибирской области выписали из больницы отравившихся ядом школьников

НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Все дети, на прошлой неделе госпитализированные с отравлением крысиным ядом в райцентре Чаны Новосибирской области, выписаны из больницы, сообщил в понедельник глава ГУМЧС по региону Виктор Орлов.

Ранее в СК сообщили, что 20 мая в больницу с подозрением на отравление неизвестным веществом попали учащиеся младших классов местной школы. Следователи проводят проверку. Во вторник в облминздраве уточнили, что всего отравились 13 детей, сейчас их состояние удовлетворительное. В прокуратуре пояснили, что дети, предположительно, отравились ядом для уничтожения грызунов, который один из учеников принес в школу и угостил одноклассников.

"Дети выписаны из больницы, их состояние удовлетворительное", - сказал Орлов на оперативном совещании в облправительстве.