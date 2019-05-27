Трамп назвал условие для переговоров с Ираном

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Иран захочет начать переговоры с Соединенными Штатами, то он положительно воспримет это предложение. Такое заявление американский лидер сделал после двусторонней встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщает China Global Television Network (CGTN).
"Никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи", — подчеркнул президент США, предположив, что Тегеран "хочет переговоров".
Trump says he will talk if Iran wants to talk, adding he believes Tehran "would like to talk"— CGTN (@CGTNOfficial) May 27, 2019
"Nobody wants to see terrible things happen, especially me," said Trump, following a joint meeting with Shinzo Abe in Japan pic.twitter.com/iKYfqYcB9W
За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленная цель Вашингтона — "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством — спонсором терроризма".
После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".