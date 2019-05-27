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РИА Новости

Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

Вчера, 06:40
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Руководство Huawei настроено против того, чтобы Пекин вводил ответные меры в отношении Apple после решения Вашингтона внести китайскую компанию в черный список. Об этом заявил основатель и исполнительный директор Huawei Жень Чжэнфэй.
"Во-первых, этого не произойдет. Во-вторых, если такое произойдет, я буду первым, кто выступит против… Apple — это мой учитель, она лидирует. Зачем мне — как ученику — выступать против моего учителя? Никогда", — сказал он в интервью агентству Блумберг на вопрос журналиста о возможности недопуска американской корпорации на китайский рынок в качестве ответной меры.
Смартфон Huawei и логотип Google Play
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Huawei забанили в гугле, и это только начало
Он добавил, что невзирая на экспортные ограничения, которые ввел Белый дом и которые помешают двухлетнему лидерству китайской компании, Huawei увеличит поставки на рынок собственных чипов либо найдет альтернативы, чтобы сохранить преимущество в производстве гаджетов и оборудования для 5G-сетей.
В частности, по словам исполнительного директора Huawei Consumer Business Group Юй Чэнду, китайская компания уже разрабатывает собственную операционную систему, которая, по наиболее позитивным прогнозам, может быть готова уже осенью текущего года, а самое позднее — весной следующего года. При этом единая операционная система будет предназначаться для смартфонов, компьютеров, планшетов и другой продукции. Однако, добавил Чэнду, Huawei все еще готова продолжить сотрудничество с Google и Microsoft.
В середине мая Министерство торговли Соединенных Штатов внесло Huawei в черный список, который ограничивает возможности телекоммуникационного гиганта в покупке компонентов и технологий американских производителей. Кроме того, китайскую компанию включили в список предприятий, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без необходимой лицензии.Так, Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в ряде сфер, которые требуют передачи оборудования, программного обеспечения и технических услуг, кроме тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.
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Популярные комментарии
И в Китае колбаса побеждает честь и достоинство!
27 мая, 07:22
alf semenovitsh
1250107
Китайцы прагматичные люди, ничего личного, только бизнес. Без всей этой шелухи, что у нас, поэтому мы и в ж... Но зато на душе от величия и патриотизма хорошо.
27 мая, 09:22
NightBot
810107
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