Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Руководство Huawei настроено против того, чтобы Пекин вводил ответные меры в отношении Apple после решения Вашингтона внести китайскую компанию в черный список. Об этом заявил основатель и исполнительный директор Huawei Жень Чжэнфэй.

"Во-первых, этого не произойдет. Во-вторых, если такое произойдет, я буду первым, кто выступит против… Apple — это мой учитель, она лидирует. Зачем мне — как ученику — выступать против моего учителя? Никогда", — сказал он в интервью агентству Блумберг на вопрос журналиста о возможности недопуска американской корпорации на китайский рынок в качестве ответной меры.

Он добавил, что невзирая на экспортные ограничения, которые ввел Белый дом и которые помешают двухлетнему лидерству китайской компании, Huawei увеличит поставки на рынок собственных чипов либо найдет альтернативы, чтобы сохранить преимущество в производстве гаджетов и оборудования для 5G-сетей.

В частности, по словам исполнительного директора Huawei Consumer Business Group Юй Чэнду, китайская компания уже разрабатывает собственную операционную систему, которая, по наиболее позитивным прогнозам, может быть готова уже осенью текущего года, а самое позднее — весной следующего года. При этом единая операционная система будет предназначаться для смартфонов, компьютеров, планшетов и другой продукции. Однако, добавил Чэнду, Huawei все еще готова продолжить сотрудничество с Google и Microsoft.