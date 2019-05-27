В СК начали проверку после нападения хакасского чиновника на журналиста

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Следователи приступили к проверке инцидента с нападением чиновника из Хакассии, члена "Единой России" Сергея Зайцева на журналиста телекнала "Россия 24". Об этом РИА Новости рассказали в региональном СУСК.

"Мы начали проверку данного инцидента. Выясняем все обстоятельства", — заявила собеседница агентства.

Ранее в Сети появилось видео, на котором глава Ширинского района республики Хакасия Сергей Зайцев напал на журналиста "России 24" в собственном рабочем кабинете. Кадры мгновенно распространились в интернете и получили широкий общественный резонанс.

В воскресенье замсекретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами за "безобразную сцену" с его сопартийцем и сообщил, что в ближайшее время комиссия ЕР по этике примет решение на его счет. Ревенко отметил, что находящийся при исполнении служебных обязанностей обязан отвечать на вопросы, даже если они сложные и неприятные. Также инцидент рассмотрит региональное отделение партии в регионе.

Как рассказал РИА Новости глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, союз также собирается провести проверку в связи со случившимся. Также, отметил Соловьев, при необходимости СЖР может оказать пострадавшему журналисту юридическую помощь.

"Может уже собирать вещи"

Инцидент с нападением на журналиста также прокомментировали и в Совете Федерации. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал действия хакасского чиновника, назвав их "безобразными" и подчеркнув, что подобное поведение недопустимо, вне зависимости от того, что мог сказать корреспондент.