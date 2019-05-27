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РИА Новости

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию, пишут СМИ

Вчера, 05:13
209667
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПризывники
Призывники
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Призывники. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Минобороны предложило внести поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", пишут "Известия" со ссылкой на учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олега Жердева.
Поправки коснутся процедуры прохождения медкомиссии. Так, будут расширены полномочия врачей: они смогут перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку.
Предполагается, что такие меры должны помочь в борьбе с медиками, которые за взятку освобождали призывников от службы, предоставляя им поддельные справки.
Кроме того, законопроект вносит еще одно важное изменение. Теперь понятие "осмотр" будет изменено на "освидетельствование".
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"Медосмотр — это поверхностное изучение состояния здоровья, а освидетельствование — это обследование с заключением о степени годности к военной службе", — сказал Жердев.
Помимо этого, согласно новым правилам, призывника, негодного к военной службе, при наличии показаний будут направлять "в медицинскую организацию для оказания помощи".
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В результате его или вылечат и призовут, или, если болезнь хроническая, полностью освободят от службы. Это также позволит Минобороны сэкономить деньги и поможет разгрузить госпитали военного ведомства.
Также газета перечислила самые распространенные диагнозы, из-за которых призывников освобождают от службы: плоскостопие, сколиоз, близорукость, гипертония, кожные заболевания и сахарный диабет.
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27 мая, 05:26
Анатолий Садовский
37310444151
Видать не добор... Ну и правильно, что ужесточили... Еще одно надо ввести, если в армии не служил, ни в политики, ни в чиновники не пускать!!! Эта мера резко повысить выздоровление ряда призывников!!!
27 мая, 05:18
Alex Ak.
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