Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию, пишут СМИ

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Минобороны предложило внести поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", пишут " Минобороны предложило внести поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", пишут " Известия " со ссылкой на учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олега Жердева.

Поправки коснутся процедуры прохождения медкомиссии. Так, будут расширены полномочия врачей: они смогут перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку.

Предполагается, что такие меры должны помочь в борьбе с медиками, которые за взятку освобождали призывников от службы, предоставляя им поддельные справки.

Кроме того, законопроект вносит еще одно важное изменение. Теперь понятие "осмотр" будет изменено на "освидетельствование".

"Медосмотр — это поверхностное изучение состояния здоровья, а освидетельствование — это обследование с заключением о степени годности к военной службе", — сказал Жердев.

Помимо этого, согласно новым правилам, призывника, негодного к военной службе, при наличии показаний будут направлять "в медицинскую организацию для оказания помощи".

В результате его или вылечат и призовут, или, если болезнь хроническая, полностью освободят от службы. Это также позволит Минобороны сэкономить деньги и поможет разгрузить госпитали военного ведомства.