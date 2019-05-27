В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста

КРАСНОЯРСК, 27 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту инцидента с нападением чиновника из Хакасии, члена" Единой России" Сергея Зайцева на журналиста телеканала "Россия 24", сообщили РИА Новости в СУСК республики.
Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете. Видео распространилось в интернете и получило широкий резонанс. В воскресенье заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни партийная комиссия по этике вынесет решение в его отношении. Региональное отделение ЕР в Хакасии также рассмотрит инцидент с хакасским чиновником и журналистом телеканала "России 24".
"Мы начали проверку данного инцидента. Выясняем все обстоятельства", - сказала собеседница агентства.
Как ранее сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, СЖР также намерен провести собственную проверку в связи с этим инцидентом. При необходимости союз может оказать пострадавшему журналисту юридическую помощь, добавил Соловьев.
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